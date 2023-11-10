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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2600.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين في الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل  أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .

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انخفاض أسعار الذهب.. قرار حكومي يهبط بالمعدن الأصفر بعد دخول 3 طن

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023.. فيديو

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,949 شراء 2,971
عيار 22 بيع 2,703 شراء 2,724
عيار 21 بيع 2,580 شراء 2,600
عيار 18 بيع 2,211 شراء 2,229
عيار 14 بيع 1,720 شراء 1,733
عيار 12 بيع 1,474 شراء 1,486
الاونصة بيع 91,701 شراء 92,411
الجنيه الذهب بيع 20,640 شراء 20,800
الكيلو بيع 2,948,571 شراء 2,971,429

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا تراجع طفيف  ذلك بالتزامن مع انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية، لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، نتيجة ارتفاع الدولار، ووسط ترقب المستثمرين حول مصير أسعار الفائدة.

بينما تراجعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1968 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1948 دولارًا.

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300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-11- 2023


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي، بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولار وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.

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