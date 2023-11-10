انخفاض أسعار الذهب.. قرار حكومي يهبط بالمعدن الأصفر بعد دخول 3 طن

حالة من الترقب من قبل المواطنين حول أسعار الذهب خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج وإعفائه من الجمارك والرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تُدفع على المصنعية، بعد تقديم طلب مقدم من وزارة التموين والشعبة العامة للذهب بمد المبادرة مرة أخرى بعدما انتهت المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها في مايو 2023.

بشرى سارة عن الذهب

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مد فترة الإعفاء يأتي نظرا لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وبحسب شعبة الذهب فإن المبادرة منذ إطلاقها ساهمت في دخول قرابة 3 طن من الذهب مما ساهم في ضبط حركة الأسعار، كما يسمح القرار بدخول الذهب المشغول بكافة أشكاله مع ضرورة وجود فاتورة تثبت قيمة المصنعية.

وتأثرت أسعار الذهب يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في مصر، من جديد بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الطلب الخاص بمد إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024، لتتراجع أعيرة الذهب في تعاملاتها قبل منتصف اليوم.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن القيمة المضافة المقرر احتسابها على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج ستكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب.

وعن كيفية حساب القيمة المضافة قال فرج: "حال دخول شخص إلى المطار ( معه 10 جرامات من الذهب عيار 21 وارد السعودية، ويبلغ سعر الجرام هناك 200 ريال وسعر المصنعية 20 ريال يكون احتساب القيمة المضافة في المطار على المصنعية، أي حاصل ضرب الرقم 10 وهو وزن الذهب فى سعر المصنعية وهو 20 ريال لكل جرام يصبح إجمالي المصنعية 200 ريال، ويكون احتساب القيمة المضافة على هذا الرقم أى احتساب القيمة المضافة 14 % من أصل الـ 200 ريال وليس من إجمالي سعر الذهب ويكون الاحتساب وفق سعر الصرف الرسمي".

ماذا حققت المرحلة الأولى؟

يتوقع العديد من خبراء الذهب تأثير شامل وكبير على أسعار الذهب والسوق المحلية طوال مدة 6 أشهر مقبلة، هي مدة المبادرة حتى شهر مايو 2024، خصوصا بعد حالة التأثير الإيجابي الذي أحدثته المبادرة طوال مدة الـ6 أشهر الماضية.

أعرب نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية ، أن هذا القرار سيساهم فى زيادة كمية المعروض فى الأسواق، مشيراً إلى أن تأثير هذا القرار سيكون واضحًا على السوق بشكل سريع، نظرًا لأن القرار تم تمديده بعد صدوره سابقًا.

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من سعر للدولار في السوق، فهناك السعر الرسمي بـ 30 جنيها و90 قرشا، ولكن هناك سعرا للدولار في السوق السوداء.

وأوضح عبده أن هناك ما يسمى الدولار الذهبي، ودولار السيارات، ودولار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن كل تاجر يشتري السلع السالف ذكرها بسعر مختلف للدولار.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية، إن الذهب سلعة داخل السوق تتأثر بسعر الدولار، وإن البعض يبيع الذهب بسعر الدولار، وسعر الدولار الذهبي وصل إلى 45 جنيها، و47 جنيها.

وأشار إلى أنه مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، فأسعار الذهب شهدت انخفاضات بعد هذا القرار.

طرح الذهب في البورصة

ويشار إلى أنه تستعد البورصة المصرية للسلع في طرح سبائك الذهب والفضة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث يكون الطرح للمصنعين والتجار والشركات العاملة في هذا المجال فقط بالنسبة للمرحلة الأولى، لكن من الممكن أن يتم إتاحة طرح المشغولات الذهبية للأفراد في مرحلة لاحقة.

وكشفت تقارير أن حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية بلغ نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر، وأن غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك فقط، وترد من دول الخليج، ببلومبرج.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وقد كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التموين تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد فترة مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب، للفوائد الكبيرة، موضحا أن المبادرة أثرت بقوة في تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الماضية.

وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قررت إعداد مذكرة في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمطالب التجار بشأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر أخرى، حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الوزراء أعلن مايو الماضي، عن تنفيذ قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج اعتبارا من الخميس 11 مايو 2023، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.