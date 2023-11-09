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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. سعر عيار 21 اليوم الخميس ..و"صدى البلد" يسأل حملة السيسي عن الانفتاح على المختلفين سياسيا.. اعرف الرد| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد ابرز ما جاء فيها قي سياق التقرير التالي.

 

المستشار محمود فوزي : يا بخت المرأة بمرشحنا الرئاسي السيسي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ،أن الرئيس يعطي أولية لتمكين المرأة في كافة المجالات ، مشيرا إلى أن المرأة لم تشهد تمكينا مسبقا مثلما حدث في عهد الرئيس السيسي .

وأشار المستشار محمود فوزي ، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي ، أن الحملة الانتخابية بدأت بزيارة للمجلس القومي للمرأة ، وهي رسالة سياسية بأن المرأة هي صلب حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

"صدى البلد" يسأل حملة السيسي عن الانفتاح على المختلفين سياسيا.. اعرف الرد


رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على سؤال الزميل الديب أحمد، الصحفي بـ موقع “صدى البلد”، الذي يقول: "هل الحملة منفتحة على من هم مختلفون سياسيًا مع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؟ وهل الحملة تقبل بأن يكون هناك مناظرة سياسية في الفترة المقبلة، بين المرشح السيسي، وأحد المرشحين الآخرين؟".

 

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرئاسية، إن الحملة تقبل الاختلاف السياسي، ولا تجد أي مشكلة في التعامل مع الجميع.


شكري: حان الوقت لوقف نزيف الدم الفلسطيني والبدء في تطبيق حل الدولتين

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا أن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أنّ التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي، مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر ”باريس للسلام" حول الأوضاع الإنسانية في غزة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، أنّ اللحظة التي يعيشها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأتِ من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما، ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع المؤسف وتسوية الصراع على حل الدولتين.

 

رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

 

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح  السيسي، أنه تم عقد لقاءات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وتم مطالبة الأحزاب الداعمة للمرشح السيسي، بالاستماع لـ كلام المواطنين لخدمتهم.

وأضاف  المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي، الثاني للحملة الرئاسية، أن اللجنة تتلقي نتائج اللقاءات بين المواطنين و الأحزاب السياسية الداعمة لـ المرشح عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه سيتم تجميع كل الاقتراحات، وما نتج من نقاشات، وسيم إرسالها للمرشح عبد الفتاح السيسي، وسيكون هناك نتائج، على ما تم رصده.


أمير قطر يزور مصر ويبحث مع الرئيس السيسي تطورات أحداث غزة.. غدا

 

أفادت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يصل مصر غدا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة؛ حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل.


مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

 

تشهد أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة، تراجع جديد في الأسعار، والكثير من خبراء الاقتصاد أكدوا أن قرار اعفاء واردات الذهب من الجمارك، نتج عنه وفرة في الذهب، وانخفضت الأسعار بقيمة وصلت لـ 600 جنيه في الجرام الواحد.

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وأن هذه التغيرات تكون بالانخفاضات.

 

وقد كشفت شعبة الذهب أن أسعار الذهب انخفضت بعد قرار الحكومة بالسماح للمصريين بالدخول، بالذهب من الخارج، بقيمة من 2800 جنيه، لـ 2200 جنيه، وأن هذا الأمر تسبب في فرحة جميع المقبلين على الزواج، ومن هم يريدون الاستثمار في الذهب.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023


 

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

 

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري،  ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الرئيس الفرنسي: يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة


 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة خطير ويتدهور يوما بعد يوم، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد على ضرورة التواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة، لافتا إلى ضرورة التعلم من أخطائنا وعدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط.

وتابع «ماكرون»، أنه يجب العمل على تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على  إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

 

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