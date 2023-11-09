قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 20

الإسكندرية 26 - 19

الإسماعيلية 31 - 18

الغردقة 34 -23

أسوان 37 - 23

سوهاج 33 - 19

المنيا 31- 17