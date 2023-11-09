رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه تم عقد لقاءات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وتم مطالبة الأحزاب الداعمة للمرشح السيسي، بالاستماع لـ كلام المواطنين لخدمتهم.

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي، الثاني للحملة الرئاسية، أن اللجنة تتلقي نتائج اللقاءات بين المواطنين و الأحزاب السياسية الداعمة لـ المرشح عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه سيتم تجميع كل الاقتراحات، وما نتج من نقاشات، وسيم إرسالها للمرشح عبد الفتاح السيسي، وسيكون هناك نتائج، على ما تم رصده.

وكشف أنه تم استقبال عدد من الخبراء الاقتصاديين، وأنه سيتم طرح ما تم الوصول له أثناء اللقاء بالخبراء، وبعد ذلك سيرسل للمرشح عبد الفتاح السيسي.