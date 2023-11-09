المستشار محمود فوزي : يا بخت المرأة بمرشحنا الرئاسي السيسي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ،أن الرئيس يعطي أولية لتمكين المرأه في كافة المجالات ، مشيرا إلى أن المرأه لم تشهد تمكينا مسبقا مثلما حدث في عهد الرئيس السيسي .

وأشار المستشار محمود فوزي ، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي ، أن الحملة الانتخابية بدأت بزيارة للمجلس القومي للمرأة ، وهي رسالة سياسية بأن المرأة هي صلب حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد " فوزي " ، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعهد بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة ، متابعا :" يا بخت المرأة بمرشحنا السيسي ".