مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

تشهد أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة، تراجع جديد في الأسعار، والكثير من خبراء الاقتصاد أكدوا أن قرار اعفاء واردات الذهب من الجمارك، نتج عنه وفرة في الذهب، وانخفضت الأسعار بقيمة وصلت لـ 600 جنيه في الجرام الواحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وأن هذه التغيرات تكون بالانخفاضات.

وقد كشفت شعبة الذهب أن أسعار الذهب انخفضت بعد قرار الحكومة بالسماح للمصريين بالدخول، بالذهب من الخارج، بقيمة من 2800 جنيه، لـ 2200 جنيه، وأن هذا الأمر تسبب في فرحة جميع المقبلين على الزواج، ومن هم يريدون الاستثمار في الذهب.

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من سعر للدولار في السوق، فهناك السعر الرسمي بـ 30 جنيها و90 قرشا، ولكن هناك سعر الدولار في السوق السوداء.

وأوضح عبده أن هناك ما يسمى الدولار الذهبي، ودولار السيارات، ودولار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن كل تاجر يشتري السلع السالف ذكرها بسعر مختلف للدولار.

الذهب سلعة داخل السوق تتأثر بسعر الدولار

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية، إن الذهب سلعة داخل السوق تتأثر بسعر الدولار، وإن البعض يبيع الذهب بسعر الدولار، وسعر الدولار الذهبي وصل إلى 45 جنيها، و47 جنيها.

إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر



وأشار إلى أنه مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، فأسعار الذهب شهدت انخفاضات بعد هذا القرار.

وذكر أن تحويلات المصريين من الخارج انخفضت لأن فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي، والسوق السوداء كبير، ويصل إلى 17 جنيها في الدولار الواحد.



قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2994 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2610 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2246 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20880 جنيها.



