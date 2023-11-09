الانتخابات دفاع عن الوطن.. رئيس حملة السيسي يرد على أسئلة «صدى البلد»

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على سؤال الزميل الديب أحمد، الصحفي بـ موقع “صدى البلد”، الذي يقول: "هل الحملة منفتحة على من هم مختلفون سياسيًا مع محملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؟ وهل الحملة تقبل بأن يكون هناك مناظرة سياسية في الفترة المقبلة، بين المرشح السيسي، وأحد المرشحين الآخرين؟".

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرئاسية، إن الحملة تقبل الاختلاف السياسي، ولا تجد أي مشكلة في التعامل مع الجميع.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجه بالانفتاح على جميع التيارات السياسية، وكشف أنه يتم الترويج للعملية الانتخابية في ذاتها.

ولفت إلى أن ذهاب المواطن لـ صناديق الانتخابات، يعكس صورة حضارية جميلة، وأن الحملة تنظر لـ الانتخابات كأنها دفاع عن الوطن، أيا كانت النتيجة.

وتابع:" الانتخابات المقبلة هي دفاع عن الوطن، وهناك انفتاح، وذلك في حدود القانون، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

فيما أجاب عن سؤال: “وهل الحملة تقبل بأن يكون هناك مناظرة سياسية في الفترة المقبلة، بين المرشح السيسي، وأحد المرشحين الآخرين؟”، قائلا: “لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، ولا يوجد في القانون ما يحكم عمل مناظرات، فالإنجازات معروفة، وكل شيء معروف ومن خلال المقارنة العقلية البسيطة تستطيع عمل المناظرة”.