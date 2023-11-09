15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مساء اليوم الخميس 9-11-2023، بعد سلسلة من التراجع منذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس بنحو 15 جنيها ليسجل 2600 جنيه مقابل 2585 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

بيع 2,949 شراء 2,971.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس

بيع 2,703 شراء 2,724.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بيع 2,580 شراء 2,600.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

بيع 2,211 شراء 2,229.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس

بيع 1,720 شراء 1,733

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس

بيع 1,474 شراء 1,486

سعر الذهب الاونصة اليوم الخميس

بيع 91,701 شراء 92,411

سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم الخميس

بيع 20,640 شراء 20,800

سعر الذهب الكيلو اليوم الخميس

بيع 2,948,571 شراء 2,971,429

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,949 شراء 2,971 عيار 22 بيع 2,703 شراء 2,724 عيار 21 بيع 2,580 شراء 2,600 عيار 18 بيع 2,211 شراء 2,229 عيار 14 بيع 1,720 شراء 1,733 عيار 12 بيع 1,474 شراء 1,486 الاونصة بيع 91,701 شراء 92,411 الجنيه الذهب بيع 20,640 شراء 20,800 الكيلو بيع 2,948,571 شراء 2,971,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.