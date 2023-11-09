عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مساء اليوم الخميس 9-11-2023، بعد سلسلة من التراجع منذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس بنحو 15 جنيها ليسجل 2600 جنيه مقابل 2585 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

بيع 2,949 شراء 2,971.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس

بيع 2,703 شراء 2,724.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بيع 2,580 شراء 2,600.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

بيع 2,211 شراء 2,229.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس

بيع 1,720 شراء 1,733

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس

بيع 1,474 شراء 1,486

سعر الذهب الاونصة اليوم الخميس

بيع 91,701 شراء 92,411

سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم الخميس

بيع 20,640 شراء 20,800

سعر الذهب الكيلو اليوم الخميس

بيع 2,948,571 شراء 2,971,429

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,949 شراء 2,971
عيار 22بيع 2,703 شراء 2,724
عيار 21بيع 2,580 شراء 2,600
عيار 18بيع 2,211 شراء 2,229
عيار 14بيع 1,720 شراء 1,733
عيار 12بيع 1,474 شراء 1,486
الاونصةبيع 91,701 شراء 92,411
الجنيه الذهببيع 20,640 شراء 20,800
الكيلوبيع 2,948,571 شراء 2,971,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أخبار سعر جرام الذهب 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

ترشيحاتنا

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

الإحالة إلى المعاش.. 4 جزاءات على شاغلى الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

الأمم المتحدة: سمعنا عن الهدنة في غزة من الإعلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ