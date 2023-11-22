بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

التموين:

التحوط وارتفاع سعر الأونصة سبب زيادة أسعار الذهب محليا



إمبابي:

أسعار الذهب استقرت محليا خلال تعاملات اليوم مقارنة بالأمس



مستشار وزير التموين:

سعر الذهب محليا تأثر بارتفاع السعر العالمي





شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تجاوز الأوقية لمستوى 2000 دولار بالبورصة العالمية، بفعل التوقعات باقتراب الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التشديد النقدي، والتوجه نحو التيسير الكمي، إبقاء أو خفضًا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأرجع الدكتور هاني فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى الزيادة في سعر الذهب العالمي، مشيرا إلى تخطي اونصة الذهب في البورصة العالمية مستويات 2000 دولار لأول مرة.

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر الذهب محليا تأثر بارتفاع السعر العالمي ليصل إلى 2800 جنيه عيار 21 و2400 جنيه سعر عيار 18 و3200 جنيه سعر عيار 24 واقترب سعر الجنيه الذهب من مستوى 23 ألف جنيه.

وتابع أن استمرار اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى التحوط من ارتفاع معدلات التضخم عن طريق اقتناء الذهب بمختلف أنواعه الجنيه الذهب أو السبائك أو المشغولات الذهبية، ساهم أيضا في زيادة أسعار الذهب محليا.

وأوضح أنه تم تجديد مبادرة زيرو جمارك لمدة 6 أشهر جديدة بعد انتهاء فترة المبادرة الأولى نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في إحداث توازن في سوق الذهب، متوقعا أن تشهد أسعار الذهب بعض التراجع الفترة المقبلة لكن لن يكون نزول كبير وسط المتغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية.



استقرار الأسعار مقارنة بالأمس



و من جانبه قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات دولارات، لتسجل 2002 دولارًا.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3200 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2400 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب محليا



كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2765 جنيه، ولامس مستوى 2810 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1999 دولارًا.

في سياق متصل، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنعقد في الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، اتفاق الأعضاء على أن الموقف الحالي للسياسة النقدية كان متشددًا ويمارس ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، كما أنه أعلى بكثير من هدف الفيدرالي الأمريكي والبالغ 2%.

وشدد الأعضاء على ضرورة وجود مزيد من الأدلة ليكونوا واثقين من أن التضخم يسير بشكل واضح، وتحقيق هدف الوصول إلى 2%.

وأوضح محضر الاجتماع، أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال يري أن هناك تراجع في النمو في إجمالي الناتج المحلي وأن التباطؤ في سوق العمل من العوامل الضرورية التي يجب تحقيقها لخفض ضغوط التضخم المرتفع.

وأظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون بإمكانية التحرك وفقًا ‏لمجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية.