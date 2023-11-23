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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا قويا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قفز سعر الأصفر إلى مستويات قياسية تخطت أعلى سعر سجله المعدن في إبريل الماضي محليا، قبل تفعيل مبادرة زيرو جمارك.

وتبحث شريحة كبيرة عن سعر الجرام عيار 21 والذي يفضله الكثير في حركة البيع والشراء للمشغولات المختلفة، والذي تراجع عن 2700 جنيه بعد ان تخطى الـ 2800 جنيه أمس.

الذهب 

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سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الأصفر اليوم بقوة، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يهتم بشرائه الكثير لحفظ الأموال والاستثمار، نحو 1000 جنيه كاملة في ساعات، إذ سجل أعلى سعر له أمس نحو 22480 جنيها، ولكن تحرك وتراجع إلى أقل سعر له اليوم في سوق الصاغة بنحو 2,1520 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 الآن

وهبط سعر الذهب عيار 18 اليوم والذي يفضله الكثير عند الشراء، ليبدأ سعر بيع الجرام الواحد من هذا العيار نحو 2305 جنيهات بعدما تخطى 2400 جنيه.

وتهتم شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 18 فهو يفضل شراؤه للغوايش والخواتم وغيرها للشبكة.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن  سعر الجرام من هذا العيار، والذي تراجع لينزل عن مستوى 2800 جنيه، إذ سجل اليوم أقل سعر له للبيع نحو 2690 جنيها بعد 2825 جنيها.

ويعتبر هذا السعر بدون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة والتي تكون في الغالب بنحو قد لا يزيد في غالبية المحلات عن 150 -170 جنيها.

سعر الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة  بـ سعر الذهب اليوم  لكافة الأعيرة بدون مصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,109 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,720 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,331 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,813 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 21520 جنيها.

الذهب 

سر ارتفاع أسعار الذهب

وكان ناجي فرج  مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب علق على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول  سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه.

وتابع خلال مداخلة تليفزيونية أمس، قائلاً : “ الارتفاعات مبررة  جداً لان الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار و ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار، الافراد  بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن  للقيمة وكذا الدول”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار قائلاً : "من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة  مع  توقعات تراجعه في البورصات العالمية وكذلك دخول كميات منذ الذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك.

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