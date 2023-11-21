400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا في محلات الصاغة ، لتسجل مستويات جديدة مقارنة بأسعار الأصفر أمس ، إذ تبحث شريحة كبيرة عن سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير في حركة البيع والشراء للمشغولات المختلفة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم تحركا جديدا ليبدأ سعر بيع الجرام الواحد من هذا العيار نحو 2,357 جنيها ، بعدما كان نحو 1800 جنيه في سبتمبر الماضي قبل القفزة الجنونية. فيما يظل منخفضا عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو نحو 2500 جنيه.

وتهتم شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 18 فهو يفضل شراؤه للغوايش والخواتم وغيرها لدى البعض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الأصفر اليوم تحركا جديدا ، حيث تحرك سعر الجنيه الذهب الذي يهتم بشرائه الكثير للاستثمار فيه، نحو 400 جنيه كاملة في ساعات، إذ سجل أقل سعر له أمس نحو 21720 جنيها، ولكن تحرك ووصل أعلى سعر له اليوم في سوق الصاغة بنحو 22160 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وأما سعر الجرام من هذا العيار فهو الأكثر بحثا يوميا ، والذي تحرك ليلامس 2800 جنيه ، إذ سجل اليوم أعلى سعر له للشراء نحو 2770 جنيها .

ويعتبر هذا السعر بدون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة والتي تكون في الغالب بنحو قد لا يزيد في غالبية المحلات عن 150 -170 جنيها.

سعر الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة بـ سعر الذهب اليوم لكافة الأعيرة بدون مصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 3,166 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,770 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,374 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 22,000 جنيه.