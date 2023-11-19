200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث يبحث الكثير بشكل يومي عن سعر الذهب في محلات الصاغة، إذ يعتبر سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر إقبالا وتعاملا عليهما في سوق الصاغة للمشغولات، أما الجنيهات الذهب والسبائك فتكون من عيار 24.

شاهد الفيديو:

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركا إلى مستويات جديدة، حيث سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة نحو 3,109 جنيهات.

سعر الذهب خاصة الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية يبحث عنه الكثير ، والذي سجل تحركا مقابل أقل سعر سجله قبل ساعات، وهو 21,520 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم للشراء 21,760 جنيها ، ليكون الفارق بين أعلى سعر اليوم وأقل سعر أمس الأول نحو 240 جنيها، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

شهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.