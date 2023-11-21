أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 وصل كام |فيديو

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء تعاملات أمس الاثنين 20-11-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 20 يوم الماضية ، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 400 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 1974 دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 400 جنيه للجرام على مدار الأيام الماضية.

وقال محمد فريد أحد تجار الذهب ارتفع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3154 وعيار 21 وصل سعره الي 2750 وعيار 18 الي 2366 جنيه والجنيه الذهب 22200 جنيه .

وأشار فريد إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 70 جنيها ويمكن ان تصل 150 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.