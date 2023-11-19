أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 19-11-2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخير.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2720 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21760 جنيه