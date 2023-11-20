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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تهتم شريحة كبيرة من المصريين يوميا بالبحث عن سعر الذهب في محلات الصاغة، خاصة بعدما تحرك سعر الأصفر بشكل قوى خلال الأيام الماضية.

ويبحث الراغبون في البيع أو الشراء سعر الجرام من عياري 18 و21 ـ فهما الأكثر إقبالا وتعاملا عليهما في سوق الصاغة للمشغولات، أما الجنيهات الذهب والسبائك فتكون من عيار 24.

الذهب 

وتحرك سعر الذهب اليوم في مصر  ، حيث سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة نحو 3,114 جنيها.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، تحركا جديدا وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية للشبكة.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,715  جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر

أما الباحثين عن الاستثمار في الذهب ، فيهتمون بمعرفة سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية ، والذي سجل تحركا مقابل أقل سعر سجله قبل يومين، وهو 21,520 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم للشراء 21,800 جنيه ، ليكون الفارق بين أعلى سعر اليوم وأقل سعر قبل يومين نحو 300 جنيه، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

الذهب 

الذهب عيار 18 اليوم 

وعند شراء المشغولات الذهبية للشبكة، يعتبر سعر عيار 18 اليوم في مصر الخيار الأمثل للكثير، وذلك بعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 بدءا من نحو 2,327  جنيها بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات نحو 2297 جنيها .

الذهب مباشر الآن

ويقدم لقم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم بالتفصيل لكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر، 3,114 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,725 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,336 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,817 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 21,720  جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعند الشراء فقط يبحث الكثير عن سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية، وقد تكون نسبة بين 6-10% في بعض محلات الصاغة.

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