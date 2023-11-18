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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إتاحة الاستثمار في سبائك الذهب بـ ٱى صاغة | تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

اتفقت «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إتاحة الاستثمار من خلال صندوق az gold عبر المنصة.
قال سعيد امبابى، رئيس منصة آي صاغة،  في تصريحات له اليوم  أنه  سيتاح الاستثمار رسميا بداية  من العام القادم.

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وأوضح أن  الاستثمار فى صندوق ازى جولد من خلال شراء وثائق إستثمار، بقيمة  11.44جنيها  للوثيقة الواحدة بحد ادني 100 وثيقة للعملية الواحدة  بالإضافة الى شراء السبائك  الذهبية

 

وكشف امبابي  عن تطوير المنصة لتشمل طرفى المعادلة التاجر والعميل مع زيادة عمليات تحميل التى لم تقتصر على محلات الذهب ولكنها شلمت العملاء مما شجع الشركة إلي تحويل "اي صاغة" من تطبيق إلي منصة شاملة  لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.

وأشار إلي المنصه تمنح  العميل حرية إختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة .

قال إمبابي، أن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقا حرا للذهب، لافتاً إلي المنصة تحولت"إلي سوق حر  "

وأكد أن المشغولات المعروضة موثقة بدمغ مصلحة الدمغة والموازين بعيار ووزن سليم، ويستطيع العميل  الشراء اون لاين عبر المنصة بعد التأكد من مطابقة القطعة التي تعاقد عليها مع المعروضة عبر المنصة، ما يغلق الباب أمام عمليات الغش والتلاعب.


وكشف إمبابي أن المنصة تستهدف التوسع في التداول الإلكتروني للفضة والماس بجانب الذهب ، ويستطيع العميل شراء القطعة التي يرغب بها بضغطة زر واحدة


وقال إن عمليات تحميل البرنامج بلغ 375 ألف عملية وبلغ عدد المستخدمين 4.5 مستخدم ، وبلغت عدد الزيارات 65 مليون زيارة منذ يناير الماضي وحتي الآن.

 

وقال أن عمليات  تحميل البرنامج ٣٧٥ ألف عملية  من المستهدف ان تصل إلي نصف مليون عملية تحميل خلال العام المقبل بينما بلغ عدد مستخدمى المنصة ٤.٥ مليون مستخدم .كما بلغت عدد زيارات المنصة ٦٥ مليون زيارة منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وأشار إلي  زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى 174 تاجر منذ إطلاق المنصة بعد انضمام 20 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.  

وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالشراء والبيع عبر المصنعة  2500 عميل خلال 2023 ، من تصل 10.7الاف عملية يمثلون إجمالي عدد العملاء بالمنصة ،
منوها إلي استهداف المنصة زيادة عمليات التحميل إلي نصف مليون عملية العام المقبل

ودعا إمبابي إلي ضرورة الاهتمام  بتطوير قطاع الذهب فى مصر ، والاتجاه نحو التصدير للأسواق العالمية   لتوفير حصيلة من النقد الأجنبي.

ولفت إلي أن مدينة الذهب مهمة ويجعل مصر مركز إقليمي للذهب فى العالم والأهم توفير العملة الصعبة من خلال التصدير خاصة مع تحسين المنتج للمصرى للخارج.خلال العام الجارى قامت ٣ شركات مصرية بالتصدير  للسعودية والإمارات ،قامت شركة واحدة بتصدير  ٤٤ كيلو .

وعن البورصة السلعية قال امبابى من يضع أسعار الذهب ف  البورصة السلعية مشيرا إلى انها مازالت فى البداية وصعب تقييمها.

وأكد حاجة سوق الذهب لمناخ مستقر في أسعار الدولار والذي  يوثر علي الأسعار ، مشيراً إلي إرتفاع شعار الذهب خلال الفترة الي 2800 جنيها التذبذب في العملة الخضراء.

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