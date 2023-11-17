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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تمثل  أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد استقرار عيار 21 عند 2700 جنيها.


أسعار الذهب اليوم الجمعة 


وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:- 

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6 أشهر جديدة بدون جمارك.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين بعد ارتفاع الأسعار

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يتخطى الـ 3000 جنيه.. موجة ارتفاعات تضرب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم


عيار 24 بيع 3,063 شراء 3,086
عيار 22 بيع 2,808 شراء 2,829
عيار 21 بيع 2,680 شراء 2,700
عيار 18 بيع 2,297 شراء 2,314
عيار 14 بيع 1,787 شراء 1,800
عيار 12 بيع 1,531 شراء 1,543
الاونصة بيع 95,255 شراء 95,966
الجنيه الذهب بيع 21,440 شراء 21,600
الكيلو بيع 3,062,857 شراء 3,085,714

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.

كما يعتبر  المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.
 

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع ملحوظ علي مدار الساعات القليلة الماضية  وسط توقعات بأنّ دورة تشديد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصلت إلى نهايتها، ولن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة الفترة المقبلة.

و هدأت التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب بعد الارتفاعات التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، خاصة وأنّ الذهب مستقر عند حدود 1960 دولارا للأوقية رغم محاولة الدولار تعويض بعض خسائره.

فيما واصل الدولار مكاسبه بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، ما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب، كما أنّ علامات تباطؤ التضخم عززت الرهانات بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، ويراهنون على أنّه سيبدأ التخفيضات بحلول مايو المقبل.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب، حيث يتم استخدام السبائك التي لا تدر عائدا كتحوط ضد التضخم، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.27% إلى 1969 دولار للأوقية، وتصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 1967 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 104.360 نقطة، ما يعد أمر غريب، حيث توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار، إلا أنّهما ارتفعا سويا خلال هذه التعاملات.

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طرق وفوائد الاستثمار في الذهب.. وهذا سعر الجرام عيار 21

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مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

وتعد صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والمنتجات المماثلة جزءًا كبيرًا من سوق الذهب، إذ يستخدمها المستثمرون المؤسسون والأفراد لتنفيذ العديد من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.

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