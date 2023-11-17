6 أشهر جديدة بدون جمارك.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين بعد ارتفاع الأسعار

كشف هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه الفترة، قائلا:" لا توجد مشكلة بالذهب، وأن سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية".



وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشكلات في الشرق الأوسط، هي السبب في ارتفاع أسعار الذهب، وأن هذا ينعكس على السوق المحلي.



وأشار إلي أن قرار الحكومة بالسماح لـ المصريين بالدخول بالذهب، دون جمارك، يساهم في خفض الأسعار، موضحًا أن الحكومة قررت مد القرار 6 أشهر جديدة.



ولفت إلي أن السعر القائم حاليًا يمشي بالتوازي مع الأسعار العالمية.



وعرضت قناة صدي البلد تقرير عن أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل بيع 2,680 شراء 2,700

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2301 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21480 جنيه.