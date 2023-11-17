طرق وفوائد الاستثمار في الذهب.. وهذا سعر الجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023 محليًا بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب محليا وعالميا متأثرا بالأزمات الجيوسياسية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-11-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم : 2700 جنيه

سعر الذهب عيار 24 اليوم : 3086 جنيه

سعر الذهب عيار 18 اليوم : 2314 جنيه

سعر الذهب عيار 14 اليوم : 1805 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم : 21600 جنيه

سعر الأوقية : 1981 دولار

سعر الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,063 شراء 3,086 عيار 22 بيع 2,808 شراء 2,829 عيار 21 بيع 2,680 شراء 2,700 عيار 18 بيع 2,297 شراء 2,314 عيار 14 بيع 1,787 شراء 1,800 عيار 12 بيع 1,531 شراء 1,543 الاونصة بيع 95,255 شراء 95,966 الجنيه الذهب بيع 21,440 شراء 21,600 الكيلو بيع 3,062,857 شراء 3,085,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.