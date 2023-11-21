التموين تكشف حقيقة وقف بيع الذهب في محال الصاغة.. وأسباب انخفاض السعر|فيديو

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، حقيقة وقف بيع الذهب بمحال الصاغة.

ونفى ناجي فرج خلال تصريحات تليفزيونية، وقف بيع الذهب بمحال الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الارتفاعات العالية في أسعار الذهب يعود لارتفاع الأوقية عالميًا وانخفاض الدولار في البورصات العالمية.

التموين.. سعر الذهب

وأكد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك إقبالاً شعبيًا على الذهب، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى قمة سعر الذهب، والانتظار إلى انخفاض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة والتي تسببت في رفع أسعار الذهب عالميًا.