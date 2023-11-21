تراجع عيار 21.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق اليوم

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن محلات الصاغة لم تغلق مثلما تردد بل مفتوحة طوال الوقت، مشيرا إلى أن الذهب سلعة عالمية لا يستطيع أحد التحكم فيها، وتخضع للبورصات العالمية، والسوق المصري هو سوق مفتوح على الخارج.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن سعر الذهب حاليا وصل لـ 2800 بعدما وصل لـ 2810 جنيهات بتراجع 10 جنيهات لعيار 21، وهذا أمر طبيعي للذهب أن يكون أسعاره متذبذبة، موضحا أن عيار 24 أسعاره تخطت الـ 3 آلاف جنيه في الوقت الحالي وتحديدا 3200 جنيه، وعيار 18 سجل 2400 جنيه.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، أن سعر الذهب الحالي ليس مبالغا لأن تلك هي أسعار السوق العالمية، منوها بأن سعر الأوقية عالميا 2000 دولار، ويتم تسعير الذهب على أسعار الدولار في السوق الموازية، وهو ما يؤدي لارتفاع سعر الذهب في الأسواق المصرية.