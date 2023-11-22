300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر في محال الصاغة، لتسجل مستويات أقل مقارنة بأسعار الأصفر خلال التعاملات مساء أمس.

إذ تبحث شريحة كبيرة عن سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير في حركة البيع والشراء للمشغولات المختلفة، والذي تراجع عن 2800 جنيه بعد ان تخطاها مساء أمس.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الأصفر اليوم تراجعا جديدا، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يهتم بشرائه الكثير لحفظ الأموال والاستثمار ، نحو 300 جنيه كاملة في ساعات، إذ سجل أعلى سعر له أمس نحو 22480 جنيها، ولكن تحرك وتراجع إلى أقل سعر له اليوم في سوق الصاغة بنحو 22,200 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم تراجعا جديدا ليبدأ سعر بيع الجرام الواحد من هذا العيار نحو 2,379 جنيها، بعدما تخطى 2400 جنيه نحو 2500 جنيه.

وتهتم شريحة كبيرة من المقبلين على الزواج بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 18 فهو يفضل شراؤه للغوايش والخواتم وغيرها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن سعر الجرام من هذا العيار، والذي تراجع لينزل عن مستوى 2800 جنيه، إذ سجل اليوم أقل سعر له للبيع نحو 2,775 جنيها بعد 2810 جنيهات.

ويعتبر هذا السعر بدون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة والتي تكون في الغالب بنحو قد لا يزيد في غالبية المحلات عن 150 -170 جنيها.

الذهب

سعر الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة بـ سعر الذهب اليوم لكافة الأعيرة بدون مصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,194 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 22,200 جنيه.

سر ارتفاع أسعار الذهب

وعلق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

وتابع خلال مداخلة تليفزيونية أمس، قائلاً : “ الارتفاعات مبررة جداً لان الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار و ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار، الافراد بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذا الدول”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار قائلاً : "من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة وأنصح المواطنين المغرمين بالذهب عدم الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء للتراجع مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية ومن جهة ومن جهة أخرى دخول كميات منذ الذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك.