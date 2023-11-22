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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدعم من الدولار.. تحرك مفاجئ بأسعار الذهب في الأسواق

صدى البلد

أسعار الذهب شهدت تحركات قوية على المستويين العالمي والمحلي، مدعومة بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وواصلت أسعار الذهب الارتفاع الذي بدأته بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وتجاوز سعر الجنيه الذهب أمس الثلاثاء 21-11-2023، قيمة 22 ألف جنيه.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي  للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا 2000 دولار للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولارًا الاثنين الماضي. 

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلية ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء بنحو 45 جنيهاً للجرام، فيما وصل  سعر الجنيه الذهب في مصر22.480 جنيهاً مقابل 22.160 جنيهًا الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409 جنيهات

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211 جنيهاً 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,189 شراء 3,211
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,923 شراء 2,944
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,790 شراء 2,810
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,391 شراء 2,409
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,860 شراء 1,873
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,594 شراء 1,606
الاونصةبيع 99,165 شراء 99,875
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480
الكيلوبيع 3,188,571 شراء 3,211,429

أسعار الذهب بالأسواق

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا، مقارنة بسعر تعاملات أول أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيهًا.

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