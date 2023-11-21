بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث تخطى عيار 21 وهو الأكثر تداول بين المواطنين حاجز ال 2700 جنيه، ونكشف لكم من خلال هذا الموضوع حقيقة وقف بيع الذهب بمحال الصاغة.

الذهب

حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة

كشف أمير رزق الخبير في مجال الذهب حقيقة وقف بيع الذهب بمحال الصاغة بعد الصعود الكبير لـ أسعار الذهب في مصر موضحا أنه لا صحة لمنع بيع الذهب بمحال الصاغة وأن عمليات البيع جارية حاليا بجميع المحال ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق حاليا إلى 2760 جنيها وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر.

وفسر أمير رزق الارتفاع الكبير لأسعار الذهب في مصر إلى زيادة الطلب عليه للاستثمار مع تراجع الدولار عالميا وكذلك مع تحوط عدد كبير من البنوك الأمريكية بالذهب متوقعا ارتفاعا سيلاحق أسعار الذهب في خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2760 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3154 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2366 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب 22080 جنيها.

متى ينخفض سعر الذهب؟

الذهب

انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1977 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1993 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي الذي سجل ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.2%.



وحافظ الذهب حالياً على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل فشله في الاستفادة من التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى حاجة الذهب إلى مزيد من التحفيز حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول بشكل مستقر فوقه.



وكشف تحليل جولد بيليون أن الذهب يترقب التحفيز من مزيد من البيانات الضعيفة من قبل الاقتصاد الأمريكي، أو ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد بسبب توترات جيوسياسية أو مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.



من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.



التدهور الحالي في مستويات الدولار الأمريكي يأتي بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.



التوقعات الآن في الأسواق تشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وبدأت الأسواق في وضع احتمال بنسبة 30% أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر مارس 2024.