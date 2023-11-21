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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أبرز النجوم الحاضرين لحفل International Emmy Awards .. صور

صدى البلد

بدأ حفل توزيع جوائز ، International Emmy Awards في نيويورك  باستقبال النجوم المرشحين للجوائز على السجادة الحمراء ، ومن أبرز مقدمي حفل توزيع جوائز  Emmy الدولي الـ51 الليلة في مدينة نيويورك ، الممثلة الكورية Hyo-Joo Han .

ومن أبرز الحضور للحفل الممثلة بافي سانت ماري فريق عمل Heartbreak High والممثل الألماني أوليفر ماسوتشي.

 

 

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وتشهد ترشيحات جوائز International Emmy Awards هذا العام ، منافسة المقابلة الوثائقية Hôtel du temps والتي ظهرت فيها النجمة الراحلة داليدا، حيث قام المنتج والمقدم الفرنسي تييري أرديسون، باستضافة داليدا من خلال الذكاء الإصطناعي بتقنية deepfake في حلقة وثائقية، حيث تم وضع شكل داليدا على جسد الممثلة جولي شوفالييه، حيث عرضت على التليفزيون الفرنسي.

 

 

 

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