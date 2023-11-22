عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«التموين لشئون الذهب» توجّه نصائحها للراغبين في اقتناء المعدن الأصفر.. وتكشف موعد انخفاضه|فيديو

الذهب
الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن الارتفاعات القياسية التي  تشهدها أسعار الذهب فى السوق المحلية،  ووصول  سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الارتفاعات مُبررة  جداً لأن الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولارًا كما أن ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار.

للمغرمين باقتناء الذهب: استنوا هينزل سعره


وتابع فرج  في مداخلة تليفونية  ببرنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: الأفراد بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذلك الدول.    


وحول مبادرة المصريين في الخارج : كميات ذهب بتدخل كويسة  للبلاد ولولا المبادرة  كان الذهب  سيكون ارتفاعه كبيرًا جداً والمصريون مغرمون بشراء الدهب.

خلال الفترة المقبلة

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار قائلاً: “من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة، ناصحًا  المواطنين المغرمين بالذهب بعدم الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء للتراجع مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية، ومن جهة أخرى دخول كميات من الذهب للسوق المحلية غبر مبادرة "زيرو جمارك"”.

سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب زيرو جمارك الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

ترشيحاتنا

3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام

نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية

بعدما طالب بحق فلسطين.. أين اختفى عالم الزلازل الهولندي؟

هيئة الموانئ: مرور 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة بفلسطين إلى مصر

بدعم من الدولار.. تحرك مفاجئ بأسعار الذهب في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ