«التموين لشئون الذهب» توجّه نصائحها للراغبين في اقتناء المعدن الأصفر.. وتكشف موعد انخفاضه|فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب فى السوق المحلية، ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الارتفاعات مُبررة جداً لأن الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولارًا كما أن ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار.

للمغرمين باقتناء الذهب: استنوا هينزل سعره



وتابع فرج في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الأفراد بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذلك الدول.



وحول مبادرة المصريين في الخارج : كميات ذهب بتدخل كويسة للبلاد ولولا المبادرة كان الذهب سيكون ارتفاعه كبيرًا جداً والمصريون مغرمون بشراء الدهب.

خلال الفترة المقبلة

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار قائلاً: “من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين المغرمين بالذهب بعدم الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء للتراجع مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية، ومن جهة أخرى دخول كميات من الذهب للسوق المحلية غبر مبادرة "زيرو جمارك"”.