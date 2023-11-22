التموين: التحوط وارتفاع سعر الأونصة سبب زيادة الذهب محليا

أرجع الدكتور هاني فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى الزيادة في سعر الذهب العالمي مشيرا إلى تخطي اونصة الذهب في البورصة العالمية مستويات 2000 دولار لأول مرة.

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب أن سعر الذهب محليا تأثر بارتفاع السعر العالمي ليصل إلى 2800 جنيه عيار 21 و2400 جنيه سعر عيار 18 و3200 جنيه سعر عيار 24 واقترب سعر الجنيه الذهب من مستوى 23 ألف جنيه.

تابع أن استمرار اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى التحوط من ارتفاع معدلات التضخم عن طريق اقتناء الذهب بمختلف أنواعه الجنيه الذهب أو السبائك أو المشغولات الذهبية ساهم أيضا في زيادة أسعار الذهب محليا.

وأوضح أنه تم تجديد مبادرة زيرو جمارك لمدة 6 أشهر جديدة بعد انتهاء فترة المبادرة الأولى نوفمبر الجاري لافتا إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في إحداث توازن في سوق الذهب متوقعا أن تشهد أسعار الذهب بعض التراجع الفترة المقبلة لكن لن يكون نزول كبير وسط المتغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية.

