سعر الذهب اليوم 26 - 11 - 2023

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023؛ دون أي تغيير في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وأظهر سعر المعدن الأصفر أمس السبت؛ ارتفاعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ5 جنيهات في الجرام الواحد؛ داخل محلات الصاغة.

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2775 جنيه للبيع و 2795 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 24 إلي 3171 جنيه للبيع و 3194 جنيه للشراء



وسجل سعر عيار 18 نحو 2379 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء



وبلغ سعر عيار 14 نحو 1850 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء.



وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.631 ألف جنيه للبيع و 99.342 ألف جنيه للشراء



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.2 ألف جنيه للبيع و 22.36 ألف جنيه للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.2 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2740 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1993 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2003 دولارات.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.

على الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.

