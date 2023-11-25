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رئيس التحرير
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اقتصاد

آي صاغة: 1.1 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سعيد إمبابي - المدير
سعيد إمبابي - المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي  لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

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وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.


كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2740 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1993 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2003 دولارات.


في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.


وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.

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