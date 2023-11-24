مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 24-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3143 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2750 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2357 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22000 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن قيم درجات الحرارة ستشهد ارتفاعات مؤقتة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وهو ارتفاع بحوالي من درجتين لـ 3 درجات في أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الملوثات من طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



طقس اليوم الجمعة



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء خريفية دافئة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء باردة ومائلة للبرودة خلال فترة الليل، ولافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح مما يعمل على وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 18

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 27 - 15

الغردقة 29 -18

أسوان 30 - 15

سوهاج 27 - 13

المنيا 26 - 11