أخبار التوك شو.. السيسي مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا..سعر الذهب والدولار والطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد"، .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا، إنه يجب التحرك بشكل مختلف مما كنا عليه للعمل على حل الدولتين الفلسطينية وإسرائيل، لافتا إلى إنه وعلى مدى 30 سنة كان يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى.

قال رئيس وزراء إسبانيا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار، معقبًا: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالتصريحات، ولكن هناك أشياء بالفعل تتم الآن تجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وهذا من أجل تنفيذ خطة التهجير.

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وجه رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نقدر ونرحب بمواقف كل من رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة.

رصدت فضائية إكسترا نيوز تقريرا مفصلا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

عرضت القناة الأولي، مقطع فيديو لـ تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة.