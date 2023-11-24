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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا..سعر الذهب والدولار والطقس

الملف المجمع
الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

 

أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم

الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد"، .

السيسي: يجب على المجتمع الدولى التحرك بشكل مختلف لتنفيذ حل الدولتين

قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا، إنه يجب التحرك بشكل مختلف مما كنا عليه للعمل على حل الدولتين الفلسطينية وإسرائيل، لافتا إلى إنه وعلى مدى 30 سنة كان يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى.

رئيس وزراء إسبانيا: الدور المصري محوري في توصيل المساعدات للفلسطينيين

قال رئيس وزراء إسبانيا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار، معقبًا: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.

السيسي لـ بادين: مصر لن تسمح بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالتصريحات، ولكن هناك أشياء بالفعل تتم الآن تجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وهذا من أجل تنفيذ خطة التهجير.

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورا محوريا في وقف إطلاق النار بغزة

وجه  رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.

لن نسمح أبدا.. السيسي يوجه حديثه للعالم بشأن التهجير القسري لـ أهالي غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نقدر ونرحب بمواقف كل من رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24-11-2023

رصدت فضائية إكسترا نيوز تقريرا مفصلا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السيسي يتفقد تنفيذ محور عمرو بن العاص بالجيزة.. فيديو

عرضت القناة الأولي، مقطع فيديو لـ تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة.

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