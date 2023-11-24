السيسي: يجب على المجتمع الدولى التحرك بشكل مختلف لتنفيذ حل الدولتين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا، إنه يجب التحرك بشكل مختلف مما كنا عليه للعمل على حل الدولتين الفلسطينية وإسرائيل، لافتا إلى إنه وعلى مدى 30 سنة كان يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى.

ونوه الرئيس السيسي بأن هذا يعكس مسئولية حقيقية من جانب المجتمع الدولى والمهتمين بتحقيق السلام بالمنطقة فإنه لا يصح ان نتعرض كل 5 سنوات لهذا الاعتداء الغاشم، وينتج عنها ضحايا، مشددا على، أنه يجب إحياء المسار وحل الدولتين.

الرئيس السيسي يوجه رسالة شكر لدولتي إسبانيا وبلجيكا

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لرئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا ، قائلا :"سعداء بصداقتكم وشراكتكم".