السيسي: أتمنى أن تكون الهدنة في غزة أكثر من 5 أيام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشكر بلجيكا وإسبانيا، على مواقفهم بشأن ما يحدث بقطاع غزة، معلقًا: "أسجل تقدير واخترام لمواقفكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، أنه تم الحديث خلال لقاء اليوم، عن التطورات التي تحدث في قطاع غزة، والنتائج التي تتم.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم الحديث عن الأشياء التي يجب أن تحرك ويكون هناك فاعلية أكبر، وأن اليوم نتحدث عن هدنة لمدة 4 أو 5 أيام، ونتمنى أن تزيد.



وأشار إلي أن الهدنة تكون لـ إدخال المزيد من المساعدات، لآن هناك أكثر من 2.3 ملايين إنسان، وأن هؤلاء المواطنين يريدون العديد من المساعدات بسبب ما يعانون منه من يوم 7 أكتوبر.

