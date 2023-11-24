عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أتمنى أن تكون الهدنة في غزة أكثر من 5 أيام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشكر بلجيكا وإسبانيا، على مواقفهم بشأن ما يحدث بقطاع غزة، معلقًا: "أسجل تقدير واخترام لمواقفكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، أنه تم الحديث خلال لقاء اليوم، عن التطورات التي تحدث في قطاع غزة، والنتائج التي تتم.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم الحديث عن الأشياء التي يجب أن تحرك ويكون هناك فاعلية أكبر، وأن اليوم نتحدث عن هدنة لمدة 4 أو 5 أيام، ونتمنى أن تزيد.


وأشار إلي أن الهدنة تكون لـ إدخال المزيد من المساعدات، لآن هناك أكثر من 2.3 ملايين إنسان، وأن هؤلاء المواطنين يريدون العديد من المساعدات بسبب ما يعانون منه من يوم 7 أكتوبر. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

المقاومة تنتصر.. سريان الهدنة في غزة وتحالف مصري قطري يغير قواعد اللعبة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

السيسي: سهلنا خروج رعايا 30 دولة من قطاع غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من أريحا في الضفة

وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

السيسي يوجه رسالة هامة للعالم بشأن غزة والقضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

بفستان جريء.. نورهان منصور تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

فيديو

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ