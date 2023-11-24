حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24-11-2023

رصدت فضائية إكسترا نيوز تقريرا مفصلا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

مرتفع الحرارة نهارا.. مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

واعلنت هيئة الارصاد أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقسا مائل للبرودة ليلا.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 18

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 27 - 15

مطروح 27 - 17

شرم الشيخ 29- 19

بورسعيد 25 - 18

حلايب 27 - 20

قنا 28 - 15

الغردقة 29 -18

أسوان 30 - 15

سوهاج 27 - 13

المنيا 26 - 11