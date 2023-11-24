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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24-11-2023

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

رصدت فضائية إكسترا نيوز تقريرا مفصلا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

مرتفع الحرارة نهارا.. مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

واعلنت هيئة الارصاد أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقسا مائل للبرودة ليلا.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 18

الإسكندرية 26 - 17

الإسماعيلية 27 - 15

مطروح 27 - 17

شرم الشيخ 29- 19

بورسعيد 25 - 18

حلايب 27 - 20

قنا 28 - 15

الغردقة 29 -18

أسوان 30 - 15

سوهاج 27 - 13

المنيا 26 - 11

درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد الجوية جنوب سيناء القاهرة الأرصاد

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