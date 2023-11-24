أتربة عالقة وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن قيم درجات الحرارة ستشهد ارتفاعات مؤقتة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وهو ارتفاع بحوالي من درجتين لـ 3 درجات في أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الملوثات من طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



طقس اليوم الجمعة



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء خريفية دافئة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء باردة ومائلة للبرودة خلال فترة الليل، ولافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح مما يعمل على وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد.