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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن نسمح أبدا.. السيسي يوجه حديثه للعالم بشأن التهجير القسري لـ أهالي غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نقدر ونرحب بمواقف كل من رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، نأمل أن تشهد الهدنة في غزة تمديدا من أجل استمرار دخول المساعدات للقطاع.

 

وشدد على رفض فكرة التهجير القسري خارج القطاع، ومصر لن تسمح بذلك أبدا، فنحن استقبلنا ٩ ملايين لاجئ، ولكن ظروفهم تختلف عما يحدث للفلسطينيين.


واسترسل: الـ ٩ ملايين بلادهم موجودة ويعانون فقط من بعض المشاكل، ولكن القطاع أمر مختلف ولن نسمح أو نقبل به، ويجب علينا احتواء التصعيد وتوفير المساعدات.

 

 

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