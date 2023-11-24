رئيس وزراء إسبانيا: الدور المصري محوري في توصيل المساعدات للفلسطينيين

قال رئيس وزراء إسبانيا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار، معقبًا: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.



وأشار رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، مؤكدًا أنه لابد من إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

