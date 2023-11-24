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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورا محوريا في وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي

وجه  رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.


وقال رئيس وزراء بلجيكا:" أن مصرلعبت دور محوري للغاية في هذا الصدد ومن المهم توفير سلام وامان الاشخاص على مدار اكثر من ٦ أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر وأننا نقدر المساعدات التى قدمتوها لنا وهذه هي احد أهداف زياراتي لمصر ودورها المساعد على  مدي الاسابيع الماضية".


وأكمل رئيس الوزراء البلجيكي ، “انهم كانوا يتحدثون عن وقف اطلاق النار واليوم واخيرا قد تحقق هذا اخيرا فالنجعل هذا ينفذ اليوم على مدار الأيام القادمة ما يقرب من ١٣ من الرهائن سيطلق سراحهم اليون وهذه اخبار سارة ولكننا بحاجه الى إطلاق سراح المزيد”.

وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائى لإنهاء ما يحدث بغزة

وأكد رئيس وزراء بلجيكا للرئيس السيسي ، أن وقف إطلاق النار المؤقت امرا مستحسن ولكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة اولية باانا اليوم سوف نتوجه الى معبر رفح.

وأختتم كلمته :"بأن هناك حاجة الى المزيد من  المساعدة الإنسانية ولابد ان يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة والامدادات المنقذة ونحن بحاجه الى المزيد الى الدعم لغزة مما يعني ان إسرائيلية بجب ان تفتح معابر أخري ولاي يقتصر المعبر على الأراضي المصرية فاليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا، فإسرائيل يجب عليها ان تفتح معابر اخري لادخال المساعدات لام اامدنيني بغزة هم حاجه إلى الدعم منا،  فاليوم نحترم القانون الإنساني الدولى في حين ان إجراء عملية عسكرية هي مسئولية إسرائيل، وعلينا ان نتجنب اي خسائر بشرية من الابرياء في غزة".

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