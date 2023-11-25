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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث شهدت  أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب.

 وسجل المعدن الأصفر طفرة وكسر مستوى هاما ليصل سعر عيار 24 بدون مصنعية، وهو الأعلى سعرا، إلى 3,137 جنيه للجرام.

شاهد الفيديو:

وتمثل  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج، بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون في ادخار أموالهم، خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أما الدولار، فيهتم الكثير يوميا بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة العملة، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.

وشهد سعر الدولار تراجعا قويا عالميا، إلى مستويات متدنية مقابل العملات الست الرئيسية على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤشر الأخضر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

وتم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب.

وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

شاهد الفيديو:

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