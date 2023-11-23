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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الخميس 23 نوفمبر 2023، من خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3154 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2760 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2365 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22080 جنيها.

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب عيار 24

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