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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

عرضت قناة العربية، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت قفزة كبيرة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء الصعود العالمي الذي يشهده المعدن الأصفر في الفترة الراهنة، وسط حالة من الترقب من الجميع حول ما سيستقر عليه الذهب في الفترة المقبلة. 

أسعار الذهب في مصر

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مصر اليوم، إذ سجلت مستوى قياسي جديد، بعدما زاد سعر الجرام 45 جنيه دفعة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في السعر، إذ أن الجرام عيار 21 وصل لـ 2830 جنيه لأول مرة في تاريخه. 

وأضاف التقرير، أن سعر جرام الذهب من عيار 24 وصل لـ 3234 جنيه، فيما سجل عيار 18 سعر 2426 جنيه، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 22640 جنيه. 

ولفت التقرير إلى أن سعر الذهب عالميا ارتفع نحو 2013 دولار للأونصة في أولى جلسات الأسبوع بزيادة قوية عن الأسبوع الماضي، ليواصل الذهب الصعود بشكل واضح في رحلته خلال عام 2023. 

https://www.youtube.com/shorts/uPEX0ypJj50

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر عيار 21 عيار 24 الذهب عيار 18 الجنيه الذهب

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