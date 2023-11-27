رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

عرضت قناة العربية، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت قفزة كبيرة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء الصعود العالمي الذي يشهده المعدن الأصفر في الفترة الراهنة، وسط حالة من الترقب من الجميع حول ما سيستقر عليه الذهب في الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مصر اليوم، إذ سجلت مستوى قياسي جديد، بعدما زاد سعر الجرام 45 جنيه دفعة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في السعر، إذ أن الجرام عيار 21 وصل لـ 2830 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وأضاف التقرير، أن سعر جرام الذهب من عيار 24 وصل لـ 3234 جنيه، فيما سجل عيار 18 سعر 2426 جنيه، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 22640 جنيه.

ولفت التقرير إلى أن سعر الذهب عالميا ارتفع نحو 2013 دولار للأونصة في أولى جلسات الأسبوع بزيادة قوية عن الأسبوع الماضي، ليواصل الذهب الصعود بشكل واضح في رحلته خلال عام 2023.

https://www.youtube.com/shorts/uPEX0ypJj50