الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

تشهد أسعار الذهب كل يوم سعر جديد، والمقبلين على الزواج، ومن يعشقون الاستثمار في الذهب، يتابعون الأسعار كل ساعة، وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 2790 جنيها اليوم الأثنين.

وقدمت قناة صدى البلد، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 27 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، و سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3188 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22160 جنيها.

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن معرض نبيو (اسم الذهب باللغة الفرعونية ) هو معرض متخصص في المشغولات اليدوية لعقد الصفقات الذهبية يقام في دورته الثالثة ولأول مرة يفتح أبوابه للجمهور للاطلاع على أحدث المنتجات الذهبية.

وأضاف ميلاد في مداخلة هاتفية على قناة etc أن هناك عروضا من بعض شركات الذهب ويعتبر المعرض نقلة نوعية في سوق الذهب وإبراز للصناعة المصرية.

وأوضح أن مصر تستهدف تصدير الذهب إلى الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية مشيرا إلى أن الصناعة المصرية غنية بالتنوع الثقافي والاجتماعي وتنوع في الطرازات مابين الشرقي والغربي.

وأشار إلي أن الأسواق التركية والأوربية متميزة ومنافسة جداً أمام السوق المصري مضيفا أن المعرض شهد عرضا لمصممين مصريين مبدعين.

ماكينة اختيار الذهب

وشهد المعرض ظهور ماكينة اختيار الذهب وهي تحت الدراسة وخاصة وحصرية بالمعرض.

وأوضح أن الذهب استثمار طويل المدى وليس سوق مضاربة للشراء اليوم والبيع غدا، وإنما هو ادخار واستثمار للحفاظ على النقد.

