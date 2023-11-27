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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني ميلاد يكشف كواليس إطلاق اول مكينة ATM لبيع سبائك الذهب.. فيديو

صدى البلد

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن معرض نبيو (اسم الذهب باللغة الفرعونية ) هو معرض متخصص في المشغولات اليدوية لعقد الصفقات الذهبية يقام في دورته الثالثة ولأول مرة يفتح أبوابه للجمهور للاطلاع على أحدث المنتجات الذهبية.

وأضاف ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن هناك عروض من بعض شركات الذهب ويعتبر المعرض نقله نوعية في سوق الذهب وإبراز للصناعة المصرية.

وأوضح أن مصر تستهدف تصدير الذهب إلى الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية مشيرا إلى أن الصناعة المصرية غنية بالتنوع الثقافي والاجتماعي وتنوع في الطرازات مابين الشرقي والغربي.

وأشار الي أن الأسواق التركية والأوربية متميزة ومنافسة جداً أمام السوق المصري مضيفا أن المعرض شهد عرض لمصممين مصريين مبدعين.

ماكينة اختيار الذهب

وشهد المعرض ظهور ماكينة اختيار الذهب وهي تحت الدراسة وخاصة وحصرية بالمعرض.

وأوضح أن الذهب استثمار طويل المدى وليس سوق مضاربة للشراء اليوم والبيع غدا، وإنما هو ادخار واستثمار للحفاظ على النقد.
 

الذهب سوق الذهب استثمار هاني ميلاد المنتجات الذهبية

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