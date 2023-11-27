أسعار الذهب في الإمارات تواصل الصعود.. وعيار 21 بـ 217.50 درهم للجرام

عاودت أسعار الذهب في الإمارات الارتفاع بنحو 8 دارهم في الجرام الواحد متأثرا بصعوده في البورصة العالمية مسجلا نحو 2004 دولار مقتربا من سعره بنهاية أكتوبر الماضي حيث سجل 2007 دولار للأوقية الواحدة .

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، وفق لاخر تحديث لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين:

جرام عيار 24 نحو 248.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين:

جرام عيار 22 نحو 227.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين:

جرام عيار 21 نحو 217.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

جرام عيار 18 نحو 186.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

جرام عيار 14 نحو 145 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم :

جرام عيار 12 وصلت نحو 124.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم:

الأوقية بلغت نحو 7731 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم :

الجنيه الذهب بلغت نحو 1740 درهم إماراتى .

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.