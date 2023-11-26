لدعم الاقتصاد.. التموين تكشف كواليس شراء سبائك الذهب من ATM للمواطنين |فيديو

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب عن تفاصيل طرح سبائك الذهب عن طريق الـ ATM .



وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن المجوهرات والمصوغات الذهبية في مصر أصبحت تضاهي نظيرتها العالمية.



وأضاف ناجي فرج، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين افتتح اليوم معرض "نيبو" في نسخته الثالثة وهو معرض عالمي للمصوغات والمجوهرات المصرية.



وأشار إلى أن وزارة المالية تصدر الذهب لأربع دول منها الخليج وأمريكا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى وذلك بسبب جود المنتج المصري والمنافسة القوية.



وأكد أن وزارة التموين صدرت الفترة الماضية كمية محترمة من المشغولات الذهبية المختلفة، مشيرا إلى أن صناعة الذهب من الصناعات الهامة التي تدعم الاقتصاد القومي بقوة.



وأوضح أن كل 100 طن من الذهب والسبائك تعادل أكثر من 6 مليار دولار، معقبًا أن الدول تسعى لزيادة الاحتياطي من الذهب ولدينا في مصر حاليا 125 طن مخزون من الذهب والسبائك.



تفاصيل ماكينات السبائك



وتحدث عن تفاصيل ماكينات السبائك قائلا: إن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصص لبيع سبائك الذهب سوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهير، مردفا إلى أنه تم طرح أحد الماكينات في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء سبائك الذهب بسعر يوم الشراء.



وأكد ناجي فرج، أن شراء السبائك سوف يتم من خلال معاملات في الممكن المخصص لذلك الفترة المقبلة حيث إن المواطن سوف يقوم باستخدام كارت الفيزا لشراء الذهب وسوف تخرج له على الفور لمن يريد اقتناء السبائك.



ولفت إلى أن وزارة التموين سوف تعمم هذه الماكينات في مختلف المحلات الشهيرة في مصر، متابعاً ، أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا وتخطت الألفين دولار.