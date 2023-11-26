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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب ارتفاع الدولار.. التموين تكشف تفاصيل زيادة أسعار الذهب..وتوجه نصيحة للمواطنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب عن كواليس زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية،  بسبب ارتفاع سعر الدولار.
 


وأضاف مستشار وزير التموين، أن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصص لبيع سبائك الذهب سوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهير.

ماكينات ATM لبيع سبائك الذهب 

وأشار  ناجي فرج، إلى أنه تم طرح أحد الماكينات ATM في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء سبائك الذهب بسعر يوم الشراء.

وأوضح أن شراء السبائك سوف يتم من خلال معاملات في الممكن المخصص لذلك الفترة المقبلة حيث إن المواطن سوف يقوم باستخدام كارت الفيزا لشراء الذهب وسوف تخرج له على الفور لمن يريد اقتناء السبائك.

وأكد أن وزارة التموين سوف تعمم هذه الماكينات في مختلف المحلات الشهيرة في مصر، مضيفًا أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا وتخطت الألفين دولار.

قيمة الذهب حاليا

ونوه بأن قيمة الذهب حاليا يتماشى مع السعر العالمي مؤكداً أن السعر الحالي يوازي السعر العالمي، مؤكدا أن ما يحدث في غزة يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ورفعت أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة.

الذهب أسعار الذهب التموين عزة مصطفي الدولار

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