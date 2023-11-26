أخبار تهمك..مفاجأة في أسعار الذهب والدولار..تحرك جديد لـ عيار 21..وتفاصيل حالة الطقس

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 26-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 25.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 25-17

الإسكندرية 23- 18

الإسماعيلية 26- 16

الغردقة 32 -17

أسوان 34 -18

سوهاج 28- 12

المنيا 26- 12

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

شرت فضائية صدى البلد بيان بأسعار العملات، اليوم الأحد، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2798 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2396 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22360 جنيها.