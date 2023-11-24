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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الجمعة 24-11-2023، بنحو 25 جنيها لكل جرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 ليسجل سعر 2745 جنيها.. فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2353 جنيها وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 3137 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 3,114 شراء 3,137

سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 2,855 شراء 2,876

سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 2,725 شراء 2,745

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,336 شراء 2,353

سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 1,817 شراء 1,830

سعر جرام الذهب عيار 12 بيع 1,557 شراء 1,569

سعر الذهب الاونصة بيع 96,854 شراء 97,565

سعر الجنيه الذهب بيع 21,800 شراء 21,960

سعر الذهب الكيلو بيع 3,114,286 شراء 3,137,143

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,114 شراء 3,137
عيار 22بيع 2,855 شراء 2,876
عيار 21بيع 2,725 شراء 2,745
عيار 18بيع 2,336 شراء 2,353
عيار 14بيع 1,817 شراء 1,830
عيار 12بيع 1,557 شراء 1,569
الاونصةبيع 96,854 شراء 97,565
الجنيه الذهببيع 21,800 شراء 21,960
الكيلوبيع 3,114,286 شراء 3,137,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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