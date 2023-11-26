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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التموين يكشف تفاصيل إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب في مصر

ماكينة ATM 
ماكينة ATM 

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب، تفاصيل إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب في مصر.

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بعد قرار الحكومة.. أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب فى مصر

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قريبا| ماكينات لبيع سبائك الذهب بسعر اليوم فى المولات الشهيرة

وقال  ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم اليوم افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للمشغولات الذهبية المصنوعة محليا المصرية الخالصة".

 

وأضاف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب،: "المنتج المصري في صناعة الذهب أصبح يضاهي المنتجات العالمية بل ينافس المشغولات الهندية والخليجية والإيطالية"، لافتا: "هذا العام تم التصدير لـ4 دول منهم دول أوروبية والخليج وغيرها".

 

وأشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب،: "صناعة الذهب في مصر وصلت لمستوى عال ومتقدم جدا"، موضحا: "الذهب عامود من أعمدة الاقتصاد القومي خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية".

 

 ماكينة ATM 

 

وتابع: " ماكينة ATM هي ماكينة مثل مكانيات الصرف الموجودة لدى جميع البنوك، وهذه الخدمة متاحة في العالم منذ أكثر من 10 سنوات، وفيها يتم طلب قيمة الذهب من الماكينة، ووضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي، ويحصل على الفور المواطن على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، وهو أمر متداول ويساعد على الادخار"، مضيفا: "هذه الماكينة لشراء السبائك فقط وليست للبيع، وستكون متاحة في المولات الكبرى".
 

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